Pripravimo se! Odvzeli bomo seme. Ta fant je poln!

Projekt Frozen Dumbo 3 (Zamrznjen slonček) je namenjen odvzemanju in shranjevanju slonjega semena v divjini. Skupina znanstvenikov in evropskih živalskih vrtov želi z zamrznjenim semenom, ki se shranjuje v edinstveni kriobanki v zoološkem parku ZooParc de Beauval v Franciji, poskrbeti za prihodnost afriških slonov. Tako v divjini kot v živalskih vrtovih. Tja, posledično, ne bi bilo več treba uvažati živali iz divjine.

A pomemben razlog, do zdaj skoraj popolnoma neraziskan, za izvajanje projekta je tudi zmanjševanje slonje plodnosti. Da se sloni v živalskih vrtovih zaradi iztrganosti iz socialne strukture, pomanjkanja prostora in stresa slabo – ali sploh ne – parijo, ni novica. Da se v divjini po zatrjevanju znanstvenikov uspešno pari le še vsak stoti slonji samec, pač.

Mednarodni ekipi znanstvenikov in veterinarjev, ki so s pionirskim odvzemanjem semena začeli že v letih 2009 in 2010 (Frozen Dumbo 1 in Frozen Dumbo 2), smo se pridružili na terenu v Južnoafriški republiki in se prepričali, da slonom tudi v divjini ne gre najbolje.

Južnoafriški naravni rezervat Selati (Selati Game Reserve) se nahaja tik ob zahodnem robu Nacionalnega parka Kruger. Do leta 1993 so bile v Selatiju le zasebne farme, potem pa so se lastniki zemljišč odločili, da na tem 30.000 hektarov velikem območju vzpostavijo naravni rezervat z originalno floro in favno. Gre za rezervat brez turizma, safarijev, človeških množic. V zadnjih tridesetih letih se je na čudovitem območju Selatija, prek katerega teče istoimenska reka, razrasla gosta, marsikje komaj prehodna gošča. V unikatni naravni rezervat, v katerem imajo glavno besedo sloni, se je vrnila divjina.

Zato se obiskovalcu lahko zazdi, da je vstopil v prvinski raj. V utopijo. A tudi tu kljub močni zasedbi rangerjev divje živali ves čas ogrožajo divji lovci. Predvsem nosoroge in luskavce.

In tudi slone.

V Južni Afriki je bil Boštjan Videmšek, fotografiral je Matjaž Krivic.