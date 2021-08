Pripraviti se na dan potem

V nadaljevanju preberite:



Sedanja vlada je za Slovenijo popolna eksota. Niso je dale volitve kakor kje drugje, kjer so razmere drugačne. Elementarna racionalnost je v Sloveniji med ljudmi, kljub zadržkom, še dovolj prisotna. Zgodba, ki jo živimo, je samo zgodba tenkega sloja naše nove ekonomske in politične elite. Padla je samo vrhnja, elitna nadgradnja. Zanimati nas mora njena zgodba.



Zdajšnja vlada je prevzela oblast z državnim udarom (in se tudi na oblasti obnaša tako, kot se obnašajo pučisti). Niso leteli metki, so pa šopi denarja, »princip je isti«, zgodila se je nasilna derogacija demokratično izražene ljudske volje. Drugače kakor v ZDA, na Madžarskem in drugje so v Sloveniji vrednote liberalizma, elementarna razsvetljenska racionalnost in tako naprej med ljudmi še žive – z zadržkom glede marsičesa ter s časom vse manj, a za zdaj še. To vlado so nam dali samo zelo posebni procesi v vrhnjih slojih družbe ...