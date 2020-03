FOTO:Prispevati, ne zgolj prejemati denar EU

Bil je ambasador, vodja misije ZN v Ženevi, še prej veleposlanik na Danskem in večkratni državni sekretar zunanjega ministrstva. Tačas je na položaju generalnega direktorja ICPE, Mednarodnega centra za promocijo podjetij, ukvarja se z možnostjo njegove oživitve. V svojih razmišljanjih je drzen, razvija, denimo, misel, da moramo postati država, ki daje in ne le jemlje kohezijska sredstva. Nova evropska komisija je začela z delom. V primerjavi z Junckerjevo je sprememba očitna, ideje o zeleni in geopolitični Evropi so zelo ambiciozne. Kaj je realno pričakovati od komisije Ursule von der Leyen?Pri programu, ki ga je predstavila, ...