Prispevek k slovenskemu vprašanju

Karl Marx je v eseju iz leta 1843 z naslovom Prispevek k židovskemu vprašanju pisal o položaju Judov v nemški družbi. To je bil edini Marxov tekst, ki sem ga kot študent razumel. Še enega drugega, Pripombe k Millu, sem razumel na pol, od preostalega pa malo ali nič. Najbrž se mi je prav zato zazdelo, da je razprava o politični emancipaciji Judov v takratni Nemčiji močno podobna razpravi o položaju verujočih v razpadajoči Jugoslaviji v času ustavnih sprememb leta 1988.Posebej kristjani v Sloveniji so ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja glasno zahtevali polno enakopravnost v družbi in predlagali različne ustavne ...