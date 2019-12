FOTO:Prispevek Slovencev v zakladnico raziskovanj najvišjega gorstva sveta

Prispevek Slovencev v zakladnico raziskovanj najvišjega gorstva sveta

Letos mineva 50 let od vzpona Anapurno II in Anapurno IV in 40 od zgraditve slovenske gorniške šole v Manangu.

Na vršnem grebenu Anapurne II oktobra 1969

Viki Grošelj