Privid demografskega sklada

Ponovni poizkus uvedbe demografskega sklada razburja slovensko politiko in interesne skupine. Pri tem je predvsem žalostno, da si skoraj nihče ne zastavi ključnih vprašanj: ali Slovenija demografski sklad potrebuje in zakaj, kakšen bi moral biti, kakšen bo njegov namen in kako bi se moral financirati, da bodo doseženi želeni cilji. Oblikovanje demografskega sklada in centralizacija upravljanja državnih naložb sta dve vsebinsko ločeni temi, in kot boste videli v nadaljevanju, lahko takšen način ustanavljanja demografskega sklada predstavlja težavo pri zagotavljanju želenih učinkov. Poizkusov centralizacije državnega premoženja je bilo v 35-letni zgodovini Slovenije že kar nekaj. Z vidika učinkovitosti upravljanja je določena funkcionalna centralizacija vsekakor smiselna, a mora prinesti ...