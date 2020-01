»Prižgati ugasle oči«

Janežičev gledališki esej, če gre res za gledališki esej, sloni na drami Modra ptica Mauricea Maeterlincka, prvič uprizorjeni leta 1908 v Moskvi in leto pozneje na Broadwayu.Sedem vprašanj o sreči je gledališki esej o sreči na temo drame Modra ptica Mauricea Maeterlincka.– Ali res? Ta uvodni stavek se sliši logično, vendar ga moramo takoj postaviti pod vprašaj, in to vsak njegov člen posebej.Esej? Esej ni dramski žanr, čeprav je v postdramskem času postal eminenten gledališki žanr; še več, postal je celo privilegirano mesto izjavljanja sodobnih scenskih praks. Esej, ki gradivo črpa iz različnih virov, ki filozofska ...