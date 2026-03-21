Problem v znanosti ni, da ni denarja, problem je, kako ga porabljamo

Kako univerze uskladijo avtonomijo in odgovornost za razvojni napredek.

Univerza, če naj (p)ostane nosilka razvoja, mora pokazati, da zna svobodo avtonomije povezati z odgovornostjo. Dodatna sredstva niso pravica sama po sebi, temveč so posledica dokazljive kakovosti, poguma in poštenosti pri upravljanju prihodnosti. Razprava, ki jo v Sobotni prilogi (28. februarja) odpirata članka o vlogi univerz in o slovenskem razvojnem paradoksu, presega običajno polemiko o proračunskih deležih ali organizacijskih modelih. Dotika se arhitekture visokošolskega, znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema ter njegove sposobnosti, da generira dolgoročno razvojno dinamiko. Razprava je preveč pomembna, da bi jo zožili zgolj na vprašanje višine sredstev; vključevati mora tudi vprašanje sistemske arhitekture, odgovornosti in notranje integritete celotnega podsistema ...