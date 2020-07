Problematiko izpostavljajo tisti, ki jo živijo, politiki pa se menjajo

Nikoli ni silil v ospredje, javnega nastopanja pa niti v gimnaziji in na fakulteti ni maral. A je po spletu okoliščin naneslo tako, da je Denis Sahernik, vršilec dolžnosti sekretarja Skupnosti socialnovarstvenih zavodov Slovenije, zadnje tedne zelo pogosto pred mikrofoni in kamerami. »Ker sem bil vržen v to in ker vem, zakaj se borim, mi je lažje. Zavzemam se za to, da se stanje na področju skrbi za starejše uredi. Ne nastopam, ker nekoga predstavljam, ampak trdno verjamem v naše argumente. To premaga tremo in strah pred javnim nastopanjem,« pravi 33-letnik iz Dravograda. Preden je začasno prevzel vodenje skupnosti, je bil ...