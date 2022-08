V zapisu lahko preberete:

Leta 1989 se je na posrednih volitvah za člana predsedstva Slovenije zgodilo presenečenje. Izvoljen je bil nekomunist, profesor Ivan Ribnikar. Izvoljen je bil, ker ga je podprli kandidat zveze komunistov Živko Pregl. V oblastno strukturo je prišel strokovnjak, ki je razumel politične in makroekonomske vidike inflacije. Na sestanke oblastnih organov – po letu 1990 je deloval v organih Banke Slovenije in v svetovalnih telesih vlade – je prikolesaril. Ko je bil dekan ekonomske fakultete, je v službo prikolesaril. Govoril je umirjeno, pisal je ostro. In rad je igral košarko.