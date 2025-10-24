Prometni paradoks: več pasov, več avtomobilov, več zastojev

V nadaljevanju preberite:

Verjetno ni naključje, da eden najprepričljivejših glasov za spremembo paradigme prometnega načrtovanja prihaja iz Kalifornije. Profesorica Susan Handy tam že desetletja raziskuje promet in njegovo načrtovanje ter opozarja, da širitev cest ne rešuje težav, temveč dolgoročno ustvarja nove zastoje, saj promet še spodbudi. Ta vprašanja so v Sloveniji znova aktualna ob načrtovanih širitvah avtocest. S Susan Handy smo se pogovarjali pred njenim novembrskim obiskom v Ljubljani.

V pogovoru smo se dotaknili izkušenj iz Kalifornije, kjer se s širitvami avtocest in stalnimi zastoji soočajo že desetletja, ob tem pa razvijajo orodja in politike za razumevanje in omejevanje spodbujenega prometa. Povod za pogovor je bil izid njene prelomne knjige Shifting Gears (Prestavljanje, 2023), v kateri analizira mehanizme prometnega načrtovanja in opozarja, da so ključni izzivi načrtovanja zastarele vrednote, pogledi in metode prometne načrtovalske stroke in da bo napredek mogoč le z odmikom od teh praks. Ti izzivi niso omejeni le na ameriški prostor, temveč se nanašajo tudi na slovensko razpravo o prihodnosti načrtovanja prometa.