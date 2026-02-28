Propadel načrt za rehabilitacijo Leona Rupnika in kolaboracije

Ustavno sodišče je presodilo o zadevi Rupnik. Kot pritožnik menim, da gre za eno izmed najpomembnejših sodnih odločb v slovenski zgodovini na splošno.

Ustavno sodišče v odločbi o zadevi Rupnik odgovarja na dve bistveni vprašanji slovenske polpretekle zgodovine: ali je slovensko sodstvo v sodnih procesih proti vojnim zločincem leta 1946 delovalo skladno s splošnimi pravnimi načeli, ki so jih v času izdaje sodbe priznavali civilizirani narodi, in ali je pravni konstrukt rehabilitacije vojnih zločincev, v tem primeru Leona Rupnika, sploh mogoč. Kot pritožnik v tej ustavni pritožbi bi želel pojasniti zapleten pravni labirint celotne zadeve ter izpostaviti ključna dejstva. Leon Rupnik je bil kot vodja domobranskih formacij leta 1946 obsojen kot vojni zločinec pred vojaškim sodiščem v Ljubljani. Na koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja in leta 1990 je domobranska imigracija v Argentini sprejela program, katerega sestavni del sta bili ...