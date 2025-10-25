Protesti so nadaljevanje boja civilne družbe proti skorumpiranemu režimu

V nadaljevanju preberite:

Protesti v Srbiji, ki so se začeli po lanski tragediji v Novem Sadu, ko je po zrušenju nadstreška na železniški postaji umrlo 16 ljudi, ne pojenjajo. Protestniki ne popuščajo, prav tako ne vladajoča oblast. Premier Aleksandar Vučić je nad študente in druge predstavnike civilne družbe, ki zahteva prevzem odgovornosti za smrt nedolžnih ljudi, že večkrat poslal policijo in ta je med zatiranjem nemirov uporabila tudi solzivec. Kakšen vpliv bodo množični protesti imeli na srbsko družbo, sva se pogovarjali z raziskovalno sodelavko Inštituta za gledališče, film, radio in televizijo Fakultete za dramske umetnosti v Beogradu Tatjano Nikolić.

V teh mesecih so se ljudje politično izobrazili in emancipirali, je povedala. Po drugi strani pa je policija po več kot sedmih mesecih nenasilnih protestov začela uporabljati agresivno in nepotrebno silo, kar je državljane še bolj vodilo k reakciji. Še bolj zaskrbljujoče je, da je policija v več primerih sodelovala z maskiranimi in nasilnimi podporniki vladajoče stranke proti študentom in protestnikom, namesto da bi bila politično nevtralna in profesionalna struktura, ki služi javnemu interesu, kot se predstavlja.