Janša od levega disidenta do vodje profašistične desnice: kako smo prišli sem

V sredo je začel teči rok za pobiranje 40.000 podpisov za referendum proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi.

V sredo je začel teči rok za pobiranje 40.000 podpisov za referendum proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi. To je v vseh pogledih izjemen dogodek, kajti začeli so ga nekdanji člani Odbora za varstvo človekovih pravic, ki je leta 1988 nastal ob aferi JBTZ in aretaciji Janeza Janše. In da, cepi se na širši politični kontekst, ki je bil vzpostavljen, ko je nastala in zaprisegla nova desna Janševa vlada. Gre za širši kontekst Izjemnost dogodka je v tem, da člani nekdanjega Odbora za varstvo človekovih pravic zdaj te pravice državljanov poskušajo zavarovati pred – Janezom Janšo, torej pred človekom, ki je bil leta 1988 oseba in predmet njihove zaščite. V tem, lahko vidimo, je nemajhen paradoks, toda nikakor ne več vir nesporazumov. Politična razmerja v Sloveniji so se v zadnjih ...