Prvi hercegovski milijarder: Vodja, obdan s kimavci, težko najde pot do uspeha

Več kot 1500 delovnih mest v kraju z manj kot 5000 prebivalci ni rezultat srečnega naključja, temveč dolgoletnega premisleka o tem, kaj pomeni moč lastništva in kaj šibkost vodje, ki ga obkrožajo kimavci. Zgodba Petra Ćorluke, prvega »hercegovskega milijarderja« v konvertibilnih markah, odpira vprašanje, ali je možno zgraditi regionalni koncern, vreden več kot 700 milijonov evrov, brez političnih povezav, kratkoročnega pohlepa in privatizacijskih ostankov tranzicije. Kako je torej iz majhne trgovine v Jugoslaviji nastala Violeta, zakaj je Ćorluka vpeljal strogo družinsko ustavo in zakaj v podjetju raje investira v energetsko neodvisnost in lastno logistiko kot, da bi čakali na državne subvencije. Kako sogovornik razume vlogo robotizacije, umetne inteligence in evropske poti BiH. Zakaj je vodja, ki ve več od vseh okoli sebe, dolgoročno največja nevarnost za lastno podjetje.