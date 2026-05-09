Logar, Stevanović in NSi: triglav laži, ki poganja novo desno koalicijo

V javnost prihajajo obrisi koalicijske pogodbe strank okoli SDS in Janše; pravijo, da gre šele za osnutek, ki ga je treba uskladiti. O tem naj torej ne bi bilo mogoče povedati ničesar določnega, toda taka ugotovitev bi bila na moč zgrešena. Politične stvari so namreč že dolgo dogovorjene in se kažejo kot popoln državni preobrat, če ne kar revolucija. V času, ki preteka, se na političnem bazarju baranta še za kadrovski in interesni razrez, država, kot smo jo poznali, pa je že prodana, vsaj tako je v načrtih prihajajoče načelno nenačelne koalicije.