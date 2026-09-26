Prvo presajeno srce: tragična torta, pijani voznik in odločitev v štirih minutah

Nedelja, 3. decembra 1967. V zgodnjih jutranjih urah tega dne je mlado srce 25-letne Denise Darvall, ki je dan prej umrla v prometni nesreči, po pet ur dolgi operaciji znova začelo biti v prsih 53-letnega Louisa Washkanskega, trgovca z živili, ki se je še kot otrok priselil v Južno Afriko iz Kaunasa v Litvi. To je bila prva uspešna presaditev človeškega srca. Prelomni trenutek 20. stoletja, ki so ga primerjali s prvim pristankom človeka na Luni dve leti pozneje. Poseg je opravil južnoafriški srčni kirurg Christiaan Barnard. Veliko ime svetovne medicine, umrl je pred natanko 25 leti. Drugega septembra 2001 v Pafosu na Cipru. Doktor Christiaan Barnard, ki je bil v šestdesetih letih že priznani kirurg, je ta zgodovinski poseg opravil v znameniti capetownski bolnišnici Groote Schuur. Ta leži ...