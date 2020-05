Ptice so že tišje

Pandemija novega koronavirusa ni le zdravstvena kriza. Po velikem delu sveta se je ustavilo gospodarstvo, na milijone ljudi je izgubilo delo. Število stradajočih po svetu se je v dveh mesecih skoraj podvojilo. Zaradi močno omejenih gospodarskih dejavnosti se je zmanjšala emisija toplogrednih plinov. A samo začasno.Sredi mesta je petje ptic glasnejše od prometa. Gozdovi, planine in travniki so polni ljudi, ki so v času karantene odkrili dobrobit narave, in seveda tistih, ki že od nekdaj tam zunaj vidijo smisel bivanja. Iz nekaterih indijskih mest je bilo po štirinajstih dneh delne ustavitve gospodarstva in uvedbe karantene prvič po ...