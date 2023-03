V nadaljevanju preberite:

V prvem radijskem nastopu po izbruhu druge svetovne vojne je legendarni britanski premier Winston Churchill znamenito dejal: »Ne morem vam napovedati potez Rusije. Je uganka, zavita v skrivnost znotraj enigme.« Čeprav je misel izrekel že davnega oktobra 1939, pa po njej še danes pogosto posegajo analitiki sodobne Rusije.

Rusija je v treh desetletjih od razpada Sovjetske zveze doživela hitre in globoke spremembe in prehodila pot od zaveznice kolektivnega Zahoda v boju proti terorizmu do njegove nasprotnice v vojni proti Ukrajini.