Putinova elita govori, da so proti Zahodu. A tja hodijo na počitnice

»Vladimir Putin je Ukrajino (med drugim) napadel z izgovorom, da mora zaščititi tamkajšnjo 'zatirano rusko manjšino'. Toda kaj se je zgodilo? Ko so se začeli spopadi, so se v ukrajinsko vojsko med prvimi množično javili prav Ukrajinci, ki govorijo rusko. Da bi domovino zaščitili pred okupatorjem!« pravi Oleksandra Matvijčuk, posebna gostja in nagrajenka letošnjega Blejskega strateškega foruma.

Ves čas vojne živite v Kijevu. Kakšno je življenje pod nenehnim ruskim obstreljevanjem?

V zadnjih dneh so zračni alarmi postali stalnica. S tem so spremenili svojo funkcijo. Postali so neke vrste tortura. Teror. Po mestu nenehno odmevajo eksplozije. Podnevi in ponoči. Veliko je žrtev. Ko greš v posteljo, ne veš, ali se boš zjutraj zbudil živ.

Je vaš Center za državljanske svoboščine tudi tarča napadov?

Vsi smo tarča. Rusija počne natančno to, kar je počela v prejšnjih vojnah. V Čečeniji, Gruziji, Siriji. Po istih priročnikih. Cilj je sejanje strahu. In nasilja. Težko je živeti v ozračju strahu. Še huje v ozračju stalnega nasilja, pred katerim se ne moreš obvarovati.