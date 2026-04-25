Radi bi višje plače in nižje davke. Toda za ta paket ustvarimo premalo

Pametna država je pametnejša od Hamleta: pravočasno prepozna gnilobo.

Brez pregledne arhitekture, etične infrastrukture in posledic pri evalvaciji ni razvojne preobrazbe. Višjih plač, nižjih davkov in vzdržne socialne države ne bomo dobili brez boljšega sistema znanja. Vprašanje znanosti ni vprašanje enega sektorja, ampak razvojne in intelektualne sposobnosti države. Slovenija bi rada višje plače, nižje davke in socialno državo. Žal za tak paket ustvarimo premalo. Po Eurostatu je bil slovenski BDP na prebivalca v letu 2025 pri 91 odstotkih povprečja EU, dejanska individualna potrošnja pa leto prej pri 90 odstotkih. Po OECD je bil davčni klin za povprečnega samskega delavca v Sloveniji leta 2024 pri 44,6 odstotka, torej skoraj deset odstotnih točk nad povprečjem OECD. To pomeni, da smo še vedno pod evropskim povprečjem po ustvarjeni in porabljeni vrednosti, ...