FOTO:Rakova pot slovenske demokracije

Obstoj neodvisnih in avtonomnih medijev predstavlja sicer že dalj časa oviro avtoritarni politiki pri nas, ta pa se je z nastopom nove vlade, ki jo obvladujeta skrajno desna politična stranka in njen »večni« avtoritarni voditelj, samo še radikalizirala. Nova oblast ne skriva svoje nenaklonjenosti demokratičnim vrednotam in vladavini prava, kar je izdatno dokazala, na primer, z uličnim demonstriranjem svoje moči pred sodišči, napadi na medije in nazadnje s tesnim političnim sodelovanjem z avtoritarnim režimom Orbána in Kaczyńskega ter geopolitičnim oddaljevanjem od jedrnih članic Evropske unije, ki ostajajo privržene ...