Rast cen nepremičnin se še ne bo ustavila

Mlad fant iz ozadja, eden od desetih, ki so se drenjali v dvajset kvadratnih metrov veliki garsonjeri v Šentvidu, je zaklical: »140.000 evrov.«

»145.000 evrov,« je hitro dodal moški pred njim in z zadovoljstvom pospremil peterico, ki je ob teh besedah le skomignila z rameni in zapustila stanovanjce v bloku na severu Ljubljane.

»Ali kdo ponudi več?« je vprašal dražitelj.

Fant se je potil in skoraj neslišno izstavil ponudbo 145.500 evrov.

»155.000 evrov,« je mirno dejal moški.

»Ali kdo ponudi več?«

Tišina. Dražba se je končala. Ključi garsonjere so šli v roke moškemu, ki mu je bilo videti, da ni bil prvič na tovrstni licitaciji. Stanovanje ni bilo nič posebnega, a dovolj dobro za oddajanje prek airbnbja ali tujim delavcem, ki so v želji po delovnem vizumu za najemnino pripravljeni plačati nekoliko več.