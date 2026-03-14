Državljan je sredi noči kipu Josipa Broza – Tita v Velenju odžagal glavo in jo naložil v prtljažnik. Je to kriminalno dejanje ali državljanska nepokorščina?

V reviji Pravna praksa št. 1–2/26 je upokojeni vrhovni in ustavni sodnik Jan Zobec objavil članek o obglavljenju Titovega spomenika v Velenju, ki bo lahko odlično služil osumljenčevemu odvetniku, ko bo na sodišču najbrž trdil, da ni šlo za vandalizem, temveč za primer državljanske nepokorščine. Članek je naslovil Tu stojim in drugače ne morem! in s tem citiral Martina Luthra, ki naj bi to izrekel v Wormsu daljnega leta 1521, ko ga je Cerkev hotela prisiliti, da se odreče svojim naukom in pisnim delom. Njegov znameniti stavek, podprt z Zobčevimi pravnimi razmišljanji, bi lahko potencialni storilec, ki bi npr. razbil spomenik slovenskim domobrancem/Napoleonu/cesarju Francu Jožefu/Churchillu, parafraziral in izjavil: Razbijam spomenike in drugače ne morem! Pačnik, novi slovenski ...