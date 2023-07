Razgaljanje realnosti slovenskih smučišč

V nadaljevanju preberite:

»Žičničarstvo v Sloveniji je čista izguba. Dejstvo je, da smučišče ni več generator turizma na Cerkljanskem. Zaman je križemrok pogledovati proti smučišču in čakati, kdaj bomo priklopili topove in zasneževali. Zime so vedno krajše in zaradi podnebnih sprememb je legitimno vprašanje, kako se bomo razvijali v naslednjih petnajstih letih. Ali res želimo vztrajati pri aktivnosti, ki ni perspektivna in trajnostna? Bomo res tako kot v Dubaju, kjer pod šotorom pri tridesetih stopinjah Celzija smučajo? To ni prava pot,« je tik pred začetkom letošnjega poletja javno povedal prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj.