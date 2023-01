Razglašali so nas za komunistično-anarhistično nočno moro

V nadaljevanju preberite:

Roberto di Cosmo je neomajni zagovornik odprtokodne programske opreme, leta 1998 pa je v knjižni uspešnici Ugrabitev sveta opozoril na informacijsko monopolizacijo pod taktirko Microsofta. Danes je zadovoljen, da so se nekatere stvari spremenile na bolje. In razočaran, ker se jih ni še več. Leta 2015 je ustanovil in zdaj vodi Software Heritage (Dediščino programske opreme), pobudo za vzpostavitev univerzalnega arhiva za vse obstoječe izvorne kode. Kot pravi, si je projekt zamislil kot podporo industriji, znanosti, kulturi in družbi kot celoti.

Četudi razglablja o problemih računalništva, ne more zajeziti miselnega toka, ki ga vodi k Tintorettu, Picassu, Arhimedu, ferrarijem, Izvoru sveta … Roberto di Cosmo ni le eden najostrejših umov svoje stroke, ampak tudi spreten retorik, ki ve, kako znanost približati množicam.