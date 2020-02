FOTO:Razmislek ob britanskem slovesu

ZDA so do leta 2016 tradicionalno podpirale in politično izkoriščale članstvo v EU svojega najtesnejšega evropskega zaveznika. Temu ustrezno je predhodna ameriška vlada glasno nasprotovala izstopu Velike Britanije iz integracije. To stališče je tedanji predsednik ZDA Barack Obama javno izrazil z neposrednim vpletanjem v notranje zadeve Velike Britanije. Na predvečer referendumskega glasovanja je neprotokolarno priletel v London in na televiziji prepričeval britanske volivce, naj zavrnejo predlog o izstopu. Njegov naslednik na tem položaju Donald Trump je nadaljeval z vpletanjem, vsebinsko pa je tudi v tej zadevi obrnil ...