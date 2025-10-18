Razvoj Ljubljanske borze je tudi nacionalni interes Hrvaške

V nadaljevanju preberite:

Zagrebška borza je v večinski lasti družbe z malezijskim kapitalom in bank, zdaj pa namerava lastništvo prevzeti hrvaška država. Ker je Zagrebška borza tudi lastnica Ljubljanske borze, je to pri nekaterih predstavnikih slovenske finančne industrije sprožilo številne pomisleke. Hrvaški pokojninski skladi so sicer že danes med pomembnejšimi vlagatelji na Ljubljanski borzi.

S hrvaškim ministrom za finance Markom Primorcem smo se pogovarjali o skrbeh dela slovenske finančne industrije, prevzemanju Zagrebške borze, izkušnjah z NLB na Hrvaškem, hrvaški davčni politiki, visoki inflaciji in gospodarskemu stanju v južni sosedi ter o hrvaških pokojninskih skladih.