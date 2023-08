Rdeča nit obravnave hudo bolnih naj bo preprečevanje in lajšanje trpljenja

V članku lahko preberete:

Nevrologi se srečujemo z različnimi težkimi akutnimi in napredujočimi kroničnimi boleznimi, ki poleg strokovnih izzivov terjajo premislek o etičnih vidikih našega dela. Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (PPKŽ), pripravljen v okviru združenja Srebrna nit, se zaradi tega dotika našega poklicnega udejstvovanja. Doslej izpostavljeni filozofski, etični in pravni vidiki so razkrili različne poglede na vprašanje evtanazije in asistiranega samomora.

Zdravniki specialisti in specializanti nevrologije imamo različne nazore glede verskih, političnih in etičnih vprašanj. Razlikujejo se tudi naši intimni pogledi na samo vprašanje evtanazije, vendar imamo skupno željo: delovati v dobro bolnikov in jim ponuditi karseda celostno in kvalitetno oskrbo v okviru danih možnosti in okoliščin. Odločanje o prostovoljnem končanju življenja bi moralo predstavljati le kamenček v mozaiku celostne obravnave vseh bioloških, psiholoških in socialnih vidikov, ki hudo bolnemu človeku lahko ohranijo zadostno kvaliteto življenja in dostojanstvo.