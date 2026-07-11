Rdeči karton

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    Telefonski klic ameriškega predsednika Gianniju Infantinu so nekateri brž primerjali s posegi Benita Mussolinija v pristojnosti Fife. To ne drži. V zgodovini mundialov je bilo takšnih intervencij zelo veliko. Res pa je, da je Mussolini med prvimi ugotovil, da je nogomet lahko izjemno koristno orodje za krepitev mednarodnega prestiža. In za propagando fašizma. Fifi je ponudil organizacijo svetovnega prvenstva leta 1934. Ena tekma (med Češkoslovaško in Romunijo) je bila takrat tudi v Trstu. Na stadionu Littorio.

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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