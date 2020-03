Rdeči nagelj za dan žensk

Z desetletnim sinom sva pred natanko enim letom v cvetličarni za vogalom rahlo začudeno opazovala zadrego v krajši vrsti mož, fantov in sinov, med katerimi so le redki znali brez nasveta prepričljivo zgovorne cvetličarke izbrati primerne rože za svoje ženske. Očitno je diktatura (največkrat zgolj navidezne) izbire, ki iz Amerike že dolgo pljuska tudi v vse pore naših neoliberalnih življenj, potopila tudi 8. marec. Ko sem bil na začetku osemdesetih sam njegovih let, te dileme nismo poznali: mami si za dan žena, kot smo mu takrat mogoče rahlo zavajajoče rekli, prinesel rdeč nagelj, v šoli pa so ti zabičali, da ji ...