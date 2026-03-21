Zakaj država ne bo več rešiteljica smučišč in kdo mora prevzeti razvoj

»Zimska sezona 2025/26 je končana. Se vidimo v poletni sezoni 2026,« piše na spletni strani rekreacijsko turističnega centra Kranjska Gora, enega od najbolj priljubljenih smučišč v državi. Tako kot nekatera druga smučišča so zaradi pomladnih temperatur v preteklih tednih sklenili sezono, nekateri višje ležeči gorski centri pa računajo vsaj še na velikonočno smuko. Z letošnjim zimskim obiskom so večinoma zadovoljni, saj sta bila tako vreme kot snežna odeja še kar naklonjena žičniški dejavnosti.

Vsaj večji gorski centri zdaj že usmerjajo misli na poletno sezono, ki je nepogrešljiv del ponudbe, saj zgolj smučarska dejavnost že dolgo ne prinaša več dovolj prihodka za rentabilno poslovanje, kaj šele za nujna vlaganja. Poleg tega je tudi povpraševanja po aktivnem oddihu v hribih v zadnjih letih zaradi vse bolj vročih poletij čedalje več, zato je to gotovo potencial, ki ga je treba izkoristiti.