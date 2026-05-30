Reciklirani politiki, reciklirane napake

Ko se je Angela Merkel poslovila od kanclerskega položaja, je evropski politični razred njen odhod pospremil z običajnim protokolom pozne liberalne demokracije: nekaj ganljivih retrospektiv, obvezna idealizacija v osrednjih medijih in objava spominov v trdi vezavi, ki bodo v večini primerov ostali neprebrani. Nemška krščanska demokratka se je umaknila v tisto sterilno obliko politične upokojitve, v kateri nekdanji voditelji ne izginejo povsem, temveč se občasno pojavijo na konferencah kot opomniki nekega bolj stabilnega časa.

Toda Evropa ima težavo: prihodnost je zanjo postala tako negotova, da je prisiljena seči v lastno preteklost. Zato bruseljski aparat preigrava možnost, da bi Angelo Merkel poslal v Moskvo kot potencialno posrednico v pogovorih z Vladimirjem Putinom. Težko bi si bilo zamisliti bolj nazoren primer evropske politične izčrpanosti.