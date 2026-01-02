Redko soglasje politike: Damjan Orož prevzema vrhovno sodišče

Zakonodaja je dosedanjega predsednika vrhovnega sodišča dr. Miodraga Đorđevića prisilila, da se je moral s tega mesta predčasno posloviti. Šestletni mandat bi sicer končal v začetku leta 2029, a veljavna zakonodaja sodniško funkcijo omejuje le do sedemdesetega leta starosti. Ena zadnjih pomembnejših nalog, ki jih je imela prejšnja pravosodna ministrica Andreja Katič, je bil predlog novega šefa vrhovnega sodišča. Na tem mestu si je želela dr. Damjana Oroža in pri tem je imela precej srečno roko.

Širši javnosti precej neznani sodnik je imel podporo pri kolegih na vrhovnem sodišču, v sodnem svetu, brez glasu proti so bili tudi člani mandatno-volilne komisije državnega zbora. V slovenski politiki je redko videti, da bi bili predstavniki ljudstva tako složni, kot so bili pri imenovanju Damjana Oroža za devetega predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Izglasovali so ga z 69 glasovi za in nobenim proti.