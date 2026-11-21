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Gostujoče pero je zdravnika Janeza Koprivca poneslo daleč proč od zdravstva, o čemer tudi jaz ne bom pisal, ker se premalo spoznam na to. Z izjemo najbolj splošnih težav, ki jih Koprivec noče videti. Ko pravi, da je po menjavi oblasti končno zavladal mir v slovenskem zdravstvu, se očitno izogiba viharju, ki ga je sprožil minister Ostrc s predlaganim, pri obojem v prid industriji in na škodo ljudskega zdravja.

Pri tem minister ni želel pojasniti niti tega, kdo in kako je pripravljal zakon, da ne omenjamo, kako se je osmešil s prinašanjem novega osnutka, ki je bil kopija starega. Ko pa Koprivec omenja bogatenje v zdravstvu, ga omeji na preprodajalce, zamiži pa pred jahtami svojih kolegov.

Podpira med drugim Skok pravosodnega ministra, čeprav iskreno prizna, da mu področje ni domače. Ko bi vsaj prebral in hotel sprejeti dejstvo, da so tako rekoč vsa strokovna telesa in inštitucije proti zakonodaji, ki krši vrsto ustaljenih načel, bi se moral zamisliti. Njegova logika (seveda ne posledice) se ne razlikuje od logike filipinskega predsednika Duterteja, ki je spodbujal izvensodno obračunavanje z državljani in ga po dolgih letih čez nekaj dni čaka sojenje v Haagu.

Prav tako občuduje Rončevićevo držo, ki pravi, da reforma bo, kljub dretju in cepetanju otrok okoli njega. Mislim, da je zamenjal vloge, saj se otročje ošabno obnaša Rončević, obdan pa je z resnimi in izkušenimi ljudmi iz stroke, ki mu brez uspeha poskušajo pojasniti, kako in kaj bi bilo potrebno.

Moj sklep je, da gre za neke vrste fanatizem, še najbližji onemu pokojnega Ivana Omana, ki je rekel: »Ni važno, da je pismen, važno, da je naš.«

Janez Koprivec je ugleden zdravnik in globoko verjamem, da daleč od tiste skupine zdravnikov, za katere je njegov kolega Erik Brecelj rekel, da bodo (po reformi) kupili pač malo daljše jahte. Ti se ne odločajo za delo na vasi. Če bi naneslo, bi s popolnim zaupanjem šel v njegovo ambulanto. Se pa bojim, da njegovemu mnenju, ki ni medicinsko, s podobnim zaupanjem, kot bi ga vanj imel jaz kot pacient, sledijo mnogi v njegovem okolju. Če priljubljeni zdravnik, tudi zdravnik leta, pravi, da sta ministra zaupanja vredna, bo že moralo držati.

Ker pa smo ravno pri zdravju, ni odveč razmislek o tem, da sta oba ministra zvesta podpornika človeka, ki se brati z množičnim morilcem otrok.

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Dragan Petrovec, Škofljica

Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.