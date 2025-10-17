Reorganizator centra. Dela političnega centra

V nadaljevanju preberite:

Na novo organizira politični prostor, ki s kakšnim krakom morda sega desno od političnega centra, glavnina pa je v centru in rahlo levo od njega. Če sklepamo po ljudeh, ki so bili na kočevskem ustanovnem kongresu izvoljeni v izvršilni in nadzorni odbor, Prebiličeva stranka krpa politično tkivo, ki se je cefralo po razpadih LDS, Pozitivne Slovenije, Stranke Mira Cerarja, Stranke Alenke Bratušek, Liste Marjana Šarca, okoljskih političnih organizacij ... Ob vsakem cefranju je del potenciala tega tkiva odpadel. Vladimir Prebilič z imenom stranke Prerod – če sledimo slovarski definiciji besede – napoveduje »spremembo v bistveno boljše«. A v prvi vrsti gre v tem trenutku za prerojevanje fragmentov nekdanjih političnih formacij.