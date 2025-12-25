Reportaža iz Betlehema: Odprti smo za vse. Čakamo na kristjane z vsega sveta

Po dveh letih zatišja zaradi genocida v Gazi se obnavlja tudi upanje v Betlehemu, čeprav imajo številne prazne sobe in zaprte trgovine.
Galerija
Kristjani so odšli iz mesta zaradi nevzdržnih političnih razmer. Gibanje je tukaj vse bolj omejeno, Betlehem zapirajo, redke romarje in turiste, ki si poleg Jeruzalema želijo videti tudi Betlehem, pa izraelski vodiči opozarjajo, da je zanje tu nevarno. FOTO: Ilia Yefimovich/AFP
V mestu, kjer se je po krščanski tradiciji rodil Jezus, so prvič po dveh letih žalovanja zaradi vojne in žrtev v Gazi postavili božično drevo in prižgali božične luči. Betlehem je varen in odprt za vse, je v govoru dejal župan mesta. Tam sem bila oktobra, po tako imenovanem premirju, ko so Palestinci že upali, da se bo v njihovo mesto končno začelo vračati življenje.
Ko boste to brali, se je v Betlehemu že odvilo božično praznovanje, prvo po dveh težkih, turobnih letih vojne. V mesto se, kot mi po telefonu sporočajo palestinski sogovorniki, končno vračajo prvi romarji in turisti.
Gospodarstvo Betlehema, ki je v skoraj devetdesetih odstotkih odvisno od romarjev, hotelirstva in gostinstva, je bilo od izbruha vojne 7. oktobra 2023 popolnoma uničeno. Nezaposlenost je največja v zadnjih ...
Komentarji