Reportaža iz Betlehema: Odprti smo za vse. Čakamo na kristjane z vsega sveta

Po dveh letih zatišja zaradi genocida v Gazi se obnavlja tudi upanje v Betlehemu, čeprav imajo številne prazne sobe in zaprte trgovine.

V mestu, kjer se je po krščanski tradiciji rodil Jezus, so prvič po dveh letih žalovanja zaradi vojne in žrtev v Gazi postavili božično drevo in prižgali božične luči. Betlehem je varen in odprt za vse, je v govoru dejal župan mesta. Tam sem bila oktobra, po tako imenovanem premirju, ko so Palestinci že upali, da se bo v njihovo mesto končno začelo vračati življenje. Ko boste to brali, se je v Betlehemu že odvilo božično praznovanje, prvo po dveh težkih, turobnih letih vojne. V mesto se, kot mi po telefonu sporočajo palestinski sogovorniki, končno vračajo prvi romarji in turisti. Gospodarstvo Betlehema, ki je v skoraj devetdesetih odstotkih odvisno od romarjev, hotelirstva in gostinstva, je bilo od izbruha vojne 7. oktobra 2023 popolnoma uničeno. Nezaposlenost je največja v zadnjih ...