Reportaža iz Pekinga: Tihi spektakel politične modrosti

Kot že večkrat to zimo je začel v sredo dopoldne naletavati sneg in še dodatno utišal mesto. Prometni in varnostni režim v središču mesta je upočasnil prihod okoli 5000 predstavnikov kitajskega ljudstva, ki jih vsak marec v Peking pripelje naloga, da odigrajo svojo majhno vlogo v najpomembnejšem institucionalnem dogodku leta, ko formalno potrdijo ključne razvojne usmeritve države. Gre za dve zasedanji, vsakoletni srečanji dveh osrednjih političnih teles: Nacionalnega ljudskega kongresa (NLK) in Kitajske ljudske politične posvetovalne konference (KPPK). Dogodek se običajno odvije na kulisi prvih toplejših, po pomladi dišečih dni, a ta teden je bilo vzdušje pri minus devetih stopinjah še zimsko. Kitajci se notorično radi fotografirajo in nič drugače ne velja za njihov državni in družbeni ...