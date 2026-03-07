Reportaža iz Pekinga: Tihi spektakel politične modrosti

To je politični dogodek, kjer skozi posvetovanja oblikujejo ključne razvojne odločitve in iščejo soglasje za prihodnost Kitajske.
Kulisa iz hitro topečih se snežink je razveselila predvsem tiste poslance NLK in delegate KPPK, ki prihajajo iz južnejših, subtropskih in tropskih kitajskih provinc. FOTO: Mojca Pišek
Kot že večkrat to zimo je začel v sredo dopoldne naletavati sneg in še dodatno utišal mesto. Prometni in varnostni režim v središču mesta je upočasnil prihod okoli 5000 predstavnikov kitajskega ljudstva, ki jih vsak marec v Peking pripelje naloga, da odigrajo svojo majhno vlogo v najpomembnejšem institucionalnem dogodku leta, ko formalno potrdijo ključne razvojne usmeritve države. Gre za dve zasedanji, vsakoletni srečanji dveh osrednjih političnih teles: Nacionalnega ljudskega kongresa (NLK) in Kitajske ljudske politične posvetovalne konference (KPPK).
Dogodek se običajno odvije na kulisi prvih toplejših, po pomladi dišečih dni, a ta teden je bilo vzdušje pri minus devetih stopinjah še zimsko. Kitajci se notorično radi fotografirajo in nič drugače ne velja za njihov državni in družbeni ...
