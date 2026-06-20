Reportaža iz Sirije: Naša največja zmaga je, da smo sploh še živi

Po padcu Bašarja al Asada se Sirci vračajo v državo ruševin, travm in upanja. Za človeško toplino se še vedno kažejo sledi vojne, strahu in izgubljenih let.

»Ali si na pravem letu?« je pred vstopom na letalo za Alep z začudenim nasmeškom k meni pristopil sirski mladenič. Po petih minutah pogovora je z nasmehom pristavil: »Oprosti, ker sem te ogovoril, ne da bi se predstavil. Ime mi je Talal. In kar pripravi se. Tako bo po vsej Siriji. Vsi te bodo nekaj spraševali. Preprosto nismo vajeni, da tujci spet prihajajo k nam.« Talal je odšel v Sirijo tretjič po menjavi režima. Živi in dela v Zürichu. Da prihaja domov, je vedel samo njegov brat. Skupaj sta pripravila presenečenje za starša, ki nista pričakovala, da bo z njimi za bajram tudi sin iz Evrope. Čeprav je bilo zgodaj zjutraj, je bil poln energije. Govoril je kot navit, od vzhičenosti ga je kar privzdigovalo. »Ali si srečen?« sem ga vprašal in razumel je, da nimam v mislih samo snidenja s ...