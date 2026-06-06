Republika, ki jo je treba braniti spet in spet

V tem tednu je Italija slavila dan republike, obletnico rojstva demokratične državne ureditve. Drugega junija 1946 – po koncu svetovne vojne in odporniškega gibanja in fašistične diktature – so se državljani na institucionalnem referendumu odrekli monarhiji in izbrali novo obliko države. Odločitev za republiko pred osemdesetimi leti je bila »prelom po dvajsetletju fašizma« in začetek demokratične Italije, je ob jubileju poudaril predsednik Sergio Mattarella.

Pa vendar Italija ni izpolnila obljube antifašistične prenove, zaradi česar je bila ustanovljena.