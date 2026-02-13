Reševanje betlehemskega nogometnega igrišča

Dva kilometra severozahodno od bazilike Jezusovega rojstva v Betlehemu stoji nogometno igrišče. Rob igrišča se naslanja na zid, ki so ga izraelske sile postavile pred dobrima dvema desetletjema. Na nogometnem igrišču so trenirale generacije otrok iz bližnjega begunskega centra Aida. Igrišče je majhno, dolgo je 40 metrov in široko 20. Tretjega novembra lani se je tam pojavilo obvestilo izraelskih oblasti: igrišče je zgrajeno na črno. Decembra je prišlo novo obvestilo: buldožerji bodo igrišče zradirali.

Mladina iz centra Aida ni obupala. Domislila se je, da lahko prek spletne strani avaaz.org zažene peticijo, naslovljeno na svetovno in evropsko nogometno zvezo, Fifo in Uefo. Na Čeferina in Infantina. Peticijo, naj Uefa in Fifa prek svojih zvez dosežeta, da bo igrišče rešeno.