Limo in severni del Peruja je prejšnji teden zajela soparna vročina, neobičajna za ta čas. »El niño!« so poznavalsko razlagali domačini. A temperaturo je še dodatno dvignil obisk Leona XIV., ki so ga sprejeli z neverjetno ljubeznijo in radostjo. Papeža imajo tod za svojega. Je namreč tudi perujski državljan in njihov najljubši škof. Ker je bil vedno na strani naroda in ne oblasti. Papežev obisk v Peruju, s katerim je sklenil veliko južnoameriško turnejo, na kateri je najprej obiskal Urugvaj in Argentino, so vsi razlagali kot vrnitev domov. »Papež je Perujec!« so ponosno oznanjali napisi, obešeni povsod po državi. Robert Francis Prevost je bil sicer rojen v Chicagu, toda v Peruju je preživel malone dve desetletji, najprej kot avguštinski misijonar v Chulucanasu, od leta 2015, takrat je ...