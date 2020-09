Resnica je nekje vmes, vse pač ni idealno

Vlada je sprejela stališče do mnenja evropske komisije o stanju vladavine prava v Sloveniji. Osnutek poročila Bruslja je za našo državo dokaj ugoden, komentarji vlade nanj pa večinoma negativni. Ministri SMC in Desusa takšnemu odzivu slovenske strani začuda niso nasprotovali. Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič pa meni, da bo poročilo priložnost za poskus konsenza o realnem stanju pravosodja pri nas. Prva služba Lilijane Kozlovič, ministrice za pravosodje, je bila delo policistke v Piranu. Zdaj 58-letna magistra pravnih znanosti je policijske vrste zapustila kot inšpektorica za posebne naloge, devet let je nato ...