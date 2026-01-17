Restorativna pravičnost – ko storilec vrne kolo in dobi drugo priložnost

Restorativna pravičnost udejanja stališče, da če krivica poškoduje, mora pravičnost zdraviti. John Braithwaite je eden od najpomembnejših teoretikov in organizatorjev programov restorativne pravičnosti, ki se v slovenščini prevaja tudi kot poravnalna pravičnost ali obnovitevna pravica.

Braithwaite je poudaril, da se je restorativna pravičnost v šolah veliko bolj ukoreninila kot v kazenskem pravu. Takšen pristop v šolah ima boljše izobraževalne rezultate, zmanjšuje ustrahovanje in potrebo po izključitvi učencev iz šol. Uveljavil se je tudi pri varstvu otrok.

Po njegovem mnenju pravičnost, kot jo izvajajo avtohtona ljudstva na številnih območjih na svetu, pogosto sovpade z načeli restorativne pravičnosti. »Morali bi biti ponižni pred njihovim znanjem, ki smo ga zanemarjali in ga predolgo nismo uporabljali.«