Revolucija znotraj revolucije: Kdo je novi Mao – Donald Trump ali Xi Jinping?

Kako je Maova kulturna revolucija uničevala ljudi, kulturo in institucije – ter zakaj njeni odmevi skrbijo še danes.

Yu Xiangzhen je bila pri pouku kaligrafije tistega 16. maja 1966, ko se je po šolskem zvočniku zaslišal glas napovedovalke z objavo, da se je vlada odločila začeti »kulturno revolucijo«. Obiskovala je prvi razred nižje srednje šole. Stara je bila 13 let. »Kolegi učenci, moramo slediti voditelju Mau,« je govoril glas. »Stopimo iz učilnic! Posvetimo se kulturni revoluciji!« Yu in vseh ostalih 37 učencev iz njenega razreda se je napotilo proti šolskemu dvorišču. »To je bil moj zadnji normalen šolski dan,« se je spominjala pol stoletja pozneje. V eseju, ki ga je napisala ob 50. obletnici začetka tega pošastnega gibanja, je Yu priznala, da se nikoli ni prenehala čutiti krivo, ker je takoj sprejela vlogo rdeče gardistke, kot so se imenovali radikalni privrženci Mao Zedongove ideje o »razrednem ...