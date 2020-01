FOTO:Rezus makaki že tisoče let krojijo življenje po priporočilih Machiavellija

Dario Maestripieri, italijanski biolog, primatolog, profesor, na univerzi v Chicagu že več kot desetletje poučuje primerjalni človeški razvoj, evolucijsko biologijo in nevrologijo. Dvajset let je raziskoval opice rezus makaki, njihovo vedenje primerjal s človeškim in odkril presenetljive podobnosti: živijo v izrazito hierarhičnih skupnostih in njihovo obnašanje je precej podobno našemu. Kot pravi, nam je skupna makiavelistična osnova.Opice rezus makaki hierarhijo v skupnosti vzpostavljajo s pomočjo nasilja, zapletenih koalicij, manipulacij, nepotizma in seksa. Po mnenju Daria Maestripierija, tako v knjigi Macachiavellian ...