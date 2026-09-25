Ribarjenje v fekalnih vodah

Od 22. marca, ko so se pri nas odvijale zadnje parlamentarne volitve, so državo doletele spremembe, katerih namen je revolucionaren. Hkrati javno napovedane spremembe nimajo konsistentne politične, ekonomske, socialne, okoljske ali družbene logike. Za nekakšno brkljarijo gre, ki naj prepreči preglednost napovedanih sprememb. Hkrati ne gre za kak izviren slovenski prispevek v svetovno zakladnico političnih inovacij. Politika, ki smo ji priča, črpa iz inovacij, ki so bile v svetu patentirane pred leti. Poenostavljeno: politika po tem političnem patentu ni več umno in strpno urejanje skupnih zadev družbe in države. Po definiciji iz patenta avtoritarnih sil je politika tehnologija, ki naj zagotovi, da bo vladajoča posadka ostala na oblasti, hkrati pa naj onemogoči delovanje morebitne ...