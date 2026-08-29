Risba, rojstni kraj arhitekture

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je v prostorih Galerije znanosti in tehnike Srbske akademije znanosti in umetnosti (SANU) pripravila razstavo prostoročnih risb arhitektov Marjana in Marka Mušiča.Simbolični, žlahtni začetek renesanse med našima akademijama. Marko Mušič v pismu avtorju tega zapisa Petintrideset let po osamosvojitvi Slovenije je mogoče zapisati, da so kulturne povezave med nekdanjimi republikami socialistične Jugoslavije deloma tudi zaradi vojaških spopadov na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in na Kosovu močno opešale, če ne celo ugasnile. Šele desetletja pozneje opažamo dokaj plahe poskuse navezovanja nekdaj pretrganih vezi. Iz osebnih izkušenj vem, da je bilo treba ponovno najti zaupanje in priložnosti za nove skupne nastope. Eden takšnih uspešnih večletnih ...