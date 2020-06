FOTO:Rise smo nekoč ogrožali, zdaj jih rešujemo

V okviru mednarodnega projekta Life Lynx je leta 2017 stekla druga reševalna akcija dinarske in jugovzhodnoalpske populacije risov z doseljevanjem živali iz romunskih in slovaških Karpatov. Od vsaj 14 živali, kolikor jih želijo vključiti v dinarsko populacijo v Sloveniji in na Hrvaškem, so jih doslej doselili sedem. Goru, Doru, Alojzije, Katalin, Boris in Pino so postali medijske osebnosti s številnimi sledilci na družabnih omrežjih. A za njimi je množica ljudi, ki skrbijo za izpeljavo enega največjih projektov okrepitve populacije z doselitvijo novih živali v Evropi. Predstavljamo ključne osebe slovenskega dela projekta. Rok ...