Robot v koronskih časih

Pandemija novega koronavirusa je dala veter v jadra razvoju raznovrstnih aplikacij za sledenje ljudem s pomočjo mobilnih telefonov. Za preprečevanje širjenja virusa mnoge države uporabljajo različne aplikacije, ki nadzorujejo, ali okuženi upoštevajo karanteno, in obveščajo potencialno okužene. Čeprav so tovrstne aplikacije lahko v pomoč pri preprečevanju razširjanja okužb, je v veliko državah problem, da vlade ne dajejo jasnih informacij, kdo ima dostop do teh informacij, kdaj, če sploh, se informacije izbrišejo, še zlasti pa, do kdaj naj bi bilo takšno nadzorovanje v uporabi. Lahko si predstavljamo, da bi se kje ...